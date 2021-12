Cantor cogita processar HP por aplicativo que mede pênis

O músico Chubby Checker cogita processar a empresa HP por ter usado seu nome artístico em um aplicativo que se propõe a calcular o tamanho do pênis do usuário.

Em uma decisão proferida na quinta-feira, o juiz Willliam Alsup, de San Francisco, concluiu que Ernest Evans - nome real de Checker - pode prosseguir com suas acusações de violação de marcas contra a HP e sua subsidiária Palm.

Michael Thacker, porta-voz da empresa, disse na sexta-feira, 16, que o aplicativo não foi criado pela HP nem pela Palm, e que desde setembro de 2012 não está mais disponível para ser baixado.

Chubby Checker ficou famoso em 1960, quando a canção "The Twist" originou a febre da dança homônima, sendo até hoje tocada em festas.

A HP lançou o aplicativo "The Chubby Checker" em 2006, prometendo estimar o tamanho do pênis com base no tamanho do sapato, segundo a decisão. Alsup entendeu que a empresa se apropriou do nome artístico do músico para fazer um "trocadilho vulgar", já que "chubby checker" também pode significar "checador do gordinho".

