Cantor Chris Brown vai ficar na prisão até o dia 23 de abril

O cantor Chris Brown, de 24 anos, permanecerá preso até o dia 23 de abril à espera de uma audiência para avaliar as consequências do recente descumprimento de sua liberdade condicional, decidiu nesta segunda-feira, 17, o juiz James Brandlin da Corte Superior do condado de Los Angeles.

Brown foi detido na sexta-feira passada após ser expulso do centro de reabilitação onde estava internado para receber um tratamento de controle de raiva.

O rapper foi internado por uma ordem judicial emitida em novembro, quando foi determinado que passasse 90 dias em um centro de saúde, afastado de mulheres e submetido a controles periódicos de drogas.

Os problemas de Brown com a justiça remontam a 2009 quando agrediu a cantora Rihanna, sua namorada na epóca, e foi condenado por violência de gênero.

Como parte de sua sentença, Brown tinha que submeter-se a reabilitação para dominar sua personalidade, mas , no início de novembro, perdeu o controle e jogou uma pedra contra o carro de sua mãe.

Esse ataque aconteceu enquanto estava em liberdade condicional por sua agressão a Rihanna e o juiz optou por interná-lo para receber tratamento intensivo.

Na sexta-feira Brown foi expulso do centro de reabilitação em Malibu após tocar uma mulher nas mãos e no ombro, negar-se a fazer um teste de drogas e alardear sobre sua habilidade para usar facas e pistolas, segundo o site TMZ.

Brown tem ainda outra causa aberta por agressão contra um homem em outubro do ano passado em Washington e espera o julgamento no dia 17 de abril.

O juiz Brandlin optou hoje por deixar Brown na prisão até 23 de abril, data na qual se fixou a audiência oral para avaliar sua violação de liberdade condicional por descumprir com a pena imposta por sua agressão a Rihanna.

Se for confirmado então que cometeu um delito em Washington, a situação de Brown se complicaria ainda mais. Segundo o TMZ, o artista poderia ser condenado a passar até quatro anos atrás das grades.

