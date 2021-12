Cantor Belo investe R$ 100 mil em novo sorriso

O cantor Belo encarou o medo de sentar na cadeira do dentista e se submeteu a um tratamento dentário para mudar completamente o sorriso.

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal o Dia, o pagodeiro desembolsou cerca de R$ 100 mil para realizar a transformação que envolveu mudança de cor com laser, design de gengiva e inserção de 23 coroas de porcelana.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor publicou uma imagem ao lado do dentista Anderson Bernal e não poupou elogios ao profissional. "Felicidade não me cabe ao por minha vida e meu sorriso nas mãos desse profissional que antes de tudo é um ser humano iluminado por sua simplicidade, atenção, carinho, transparência, amizade e amor . " disse o cantor.

Dentista Anderson Bernal brinca com novo sorriso de Belo (Foto: Reprodução | Instagram)

