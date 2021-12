Cantor baiano se fantasia de Capitão América para show

O cantor Léo Santana, líder da banda Parangolé, se apresentou em Aracaju com um visual inusitado: uma fantasia do Capitão América. "A caráter de Capitão América - Capitão Santana - Muito obrigado, minha galera de Aracaju - SE. Vocês sempre nos recebendo superbem, de braços abertos e cheio de carinho", postou o cantor no Twitter.

