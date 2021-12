Cantor baiano estreia no cinema em filme sobre Luiz Gonzaga

Quem assistir ao filme "Gonzaga - De Pai para Filho", vai achar um soldado baixinho, gaiato, que se torna amigo de Luis Gonzaga, parecido com algum cantor baiano. E é. Adelmo Casé, que lidera a banda Negra Cor, estreou no cinema fazendo uma participação especial no novo longa de Breno Silveira, que estreia nesta sexta-feira, 26.

Convidado para participar da seleção do elenco que incluiu mais de 600 audições, Adelmo ficou entre os cinco atores que poderia interpretar Luiz Gonzaga na fase em que o rei do Baião teria entre 19 e 40 anos. "O diretor disse que eu estava completamente apto a ser Gonzagão e escapei por pouco", relembra Adelmo, que passou por uma intensa preparação de 30 dias, entre idas e vindas ao Rio de Janeiro.

Com o papel ficando com Chambinho do Acordeon, Casé foi convidado para interpretar Soldado Maia e aceitou. "Foi uma experiência maravilhosa em que pude conviver com atores como Cyria Coentro [que interpreta a mãe de Gonzagão] e com o diretor Breno Silveira.", contou.

Adelmo achou estranho se ver no filme. "Fiquei apreensivo, mas sabia que o resultado final, nas mãos de Breno, seria primoroso", afirmou, confessando que chorou ao final da projeção.

Mesmo disponível para novas participações especiais no cinema, Adelmo diz que o foco da carreira é a música. Ele segue no comando da Negra Cor e já se prepara para o show deste sábado, 27, a partir das 22h, no Municipal Lounge Bar.

