Cangaia: vencedora da promoção vai curtir show pela 1ª vez

O Canal Chame Gente, do Portal A TARDE, premiou cinco sortudos com pares de ingressos para a gravação do DVD da Cangaia de Jegue, que acontece neste sábado, 15, às 20h, no Wet'n Wild, na Avenida Paralela.

A promoção foi realizada por meio da página do Chame Gente no Facebook, e contou com a participação de inúmeros fãs da banda e apreciadores do forró universitário.

A estagiária de marketing Érika Santos Pfistar, de 20 anos, foi uma das ganhadoras. Ela vai curtir o show acompanhada de uma amiga, que também gosta do ritmo.

Érika, que é seguidora do perfil do Chame Gente, já havia participado de outras promoções do Grupo A TARDE, mas esta é a primeira vez que consegue estar entre os vencedores. "Na sexta-feira, minha amiga comentou sobre o show, então eu acessei o Portal A TARDE e vi meu nome. Gosto muito de forró, mas nunca fui ao show da Cangaia. Todo mundo diz que é muito bom", afirma.

O show conta ainda com as bandas Seu Maxixe, Batifun e Ú Tal do Xote. A censura é 18 anos.

