Cangaia promete surpresas para gravação de segundo DVD

Os meninos da banda Cangaia de Jegue estão a todo vapor para a gravação do segundo DVD de carreira, que acontece neste sábado, 15, às 21h, no Wet'n Wild, na Avenida Paralela. Para antecipar algumas novidades do show especial, o CHAME GENTE bateu um pago com o líder do grupo de forró, o cantor Norberto Curvêllo. Ele contou que os fãs poderão ouvir sete músicas inéditas e que, na última música, fará uma performance bem ousada para agradar a plateia feminina. Confira outros detalhes nesta entrevista!

O que o público pode esperar deste segundo DVD? Ele será diferente do primeiro em quê?

Este DVD será feito com mais experiência, maturidade musical e terá muito mais equipamentos de iluminação, câmeras e o público estimado [10 mil pessoas] será o triplo do primeiro DVD [cerca de 3 mil], que foi gravado em Jequié há quase quatro anos. Serão regravados os maiores sucessos da banda nestes 10 anos de carreira.

Haverá algum convidado especial?

O trabalho será gravado no evento "De Férias com a Cangaia", que está na terceira edição. Além da Cangaia, a festa terá como atrações as bandas U tal do Xote, Seu Maxixe e Batifum. No primeiro DVD, houve grandes participações, como do cantor Wando e das bandas Rastapé, Trio Nordestino e Circuladô de Fulô. Já na gravação deste sábado, não terá participações. Decidimos por apresentar no formato do show Cangaia.

Terá alguma música inédita que será gravada?

Sim. Serão sete músicas inéditas [como "Pegou, Beijou" e "Rei da Balada"). Composições de amigos e dos próprios integrantes da banda.

Quais são as expectativas para esta gravação?

A expectativa é a melhor possível. Tenho fé que tudo vai ocorrer bem, muito animado e irreverente. Faremos um ensaio extra na sexta-feira, 14, para que o show aconteça sem a necessidade de repetir músicas e, assim, o público vai curtir muito mais. Será gravado direto e sem pausas demoradas. Ensaiamos muito para esse DVD. Por isso, alegria e muita energia vai rolar no Wet'n Wild.

Quando o trabalho deve ser lançado no mercado?

Queremos lançar em março do próximo ano, em todas as lojas do Brasil, pela SomLivre.

Vocês estão preparando alguma surpresa para o público?

Serão várias surpresas. E uma delas, que eu não posso contar, claro, será na última música. Acredito que nossas fãs vão adorar. Aproveito este espaço para convidar a todos para participar deste evento que vai entrar para história da banda.

