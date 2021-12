Na noite desta quinta-feira (27), um candidato surpreendeu os jurados do programa The X-Factor. Freddie Combs, pesando 244 kg, subiu ao palco numa cadeira de rodas e emocionou o quarteto e a plateia com a interpretação da música "Wind Beneath My Wing".

Freddie contou que esteve perto da morte ao pesar 417 kg há dois anos. "Meu maior sonho é dar esperança a pessoas que são do meu tamanho", disse o candidato.

A cantora Britney Spears, uma das juradas, classificou Freddie como "chocante, incrível".

Confira vídeo da apresentação de Freddie Combs:

Candidato obeso impressiona jurados do The X Factor

