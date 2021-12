"Meu campeão! Parabéns, Diogo Garcia!!! Espero que sua carreira seja de sucesso!", comemorou a baiana Daniela Mercury após seu "pupilo" na versão lusitana do The Voice Kids, onde a baiana é a técnica, levar o prêmio.

Na final do programa, apresentado pelo o canal RTP1, o adolescente cantou "You Are Not Alone", de Michael Jackson, e I Won't Give Up, de Jason Mraz.

Além de ter ganhado um contrato com a gravadora Universal, Diogo foi premiado com uma viagem para a Eurodisney, em Paris, junto com a família.

Candidato de Daniela Mercury vence The Voice Kids Portugal

