Candidatas ao Miss Bumbum mostram atributos perto da final

Nesta terça-feira, 27, será o último dia de votação para o concurso Miss Bumbum Brasil 2012. As 15 mais votadas vão para a final em São Paulo, no dia 30. Na véspera do fim da votação, as candidatas capricham nos ensaios para tentar melhorar a classificação.

A candidata do Ceará, Cibelle Ribeiro, fez um ensaio mais artístico. Ela posou para o o artista plástico e fotógrafo Galba Sandras toda pintada de bronze, inspiradas nas estátuas da Roma antiga.

Já Ludmila Lopez, candidata de Goiás, e a bailarina Camila Vernaglia, representante de São Paulo, resolveram apostar no trivial e posara de lingerie, caprichando nas poses em que mostram os belos atributos. Ludmila Lopez aproveitou para voltar a criticar o uso de silicone. "Grande, pequena, transexual ou não. O que vale é ter bumbum natural, só não vale silicone", ressalta, dando uma indireta na concorrete Isis Gomes, que teria colocado próteses no bumbum.

As três não precisam se preocupar com mais votações, já que estão garantidas na final. Camila Vernaglia esta na 4ª colocação, Cibelle na 9ª e Ludmila na 14ª. A liderança segue com Aline Bernardes, representante de Mato Grosso.

adblock ativo