Candidatas ao Miss Bumbum falam em armação no concurso

O concurso Miss Bumbum, que vai acontecer no dia 13 de novembro, já tem as vencedoras: Mari Sousa e Eliana Amaral. Pelo menos foi isso o que o colunista Léo Dias informou no jornal Extra, dizendo que elas pagaram R$ 100 mil para estar na final.

A candidata Poliana Lopes se irritou e desabafou no Instagram. "Como todos já estão sabendo, não é mais segredo pra ninguém que o concurso Miss Bumbum Brasil foi comprado e que já tem uma vencedora, a Mari Sousa. Quero agradecer todos que estiveram comigo, que votaram e me apoiaram para que tudo desse certo. Amei cada momento e curti muito. Fico triste porque o resultado não é merecido, pois ganha quem tem o poder aquisitivo maior, e não quem tem o bumbum mais bonito!", escreveu.

A representante de Goiás, Dai Macedo, fez coro com a colega. "Já há uma vencedora e não sou eu! Então, quero agradecer aos que votaram e torceram por mim...Valeu pela demonstração de carinho e por ter ficado tanto tempo entre as primeiras, sinal de que fui uma boa candidata. Mas infelizmente, não escolheram a melhor!", disse.

O jornal britânico Daily Mail repercutiu a suposta armação no Miss Bumbum. Os organizadores enviaram uma nota à imprensa negando qualquer irregularidade. "O concurso está em sua terceira edição, já revelou meninas que fizeram carreiras nacionais e internacionais e, portanto não tem o menor interesse em faltar com a verdade com as 27 participantes e principalmente com a imprensa que é a nossa projeção e fonte da nossa credibilidade".

adblock ativo