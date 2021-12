Candidatas ao Miss Bumbum comemoram 1 milhão de votos

As candidatas ao Miss Bumbum Brasil 2012 fizeram novos ensaios para comemorar o número de votações no concurso, que já ultrapassou a marca de 1 milhão. E, para celebrar esse número, nada melhor do que posar de biquini mostrando os atributos para ganhar mais votos.

A ex-latinete Andressa Urach, que representa Santa Catarina, tem tido uma ascenção meteórica e já é a primeira colocada com 24,45% dos votos. Já a representante de Mato Grosso, Aline Bernardes, tem 19,94%, seguida de Isis Gomes, do Rio Grande do Sul, tem 13,74%. A candidata baiana, a transexual Amanda Sampaio, está na 18ª colocação, com 0,98%.

As votações continuam até 30 de novembro.

