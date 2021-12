Candidatas a Rainha do Carnaval lutam por voto popular

As candidatas Isis Rosário e Vanessa Sá disputam a preferência na votação popular para o título de Rainha do Carnaval 2013. Mais de 13 mil pessoas já fizeram sua escolha pelo site: (www.rainhadocarnavalsalvador.com.br).

A vencedora na internet vai ganhar dois pontos na final que ocorrerá na próxima quinta-feira no Hotel Fiesta, no Itaigara. Doze candidatas disputam a coroa do concurso, que este ano completa 70 anos.

Mais de 13 mil internautas já participaram da eleição na web. A coordenação do concurso vai oferecer o prêmio de R$ 7 mil para a rainha, R$ 5 mil para a primeira princesa e R$ 3 mil para a segunda princesa.

adblock ativo