Paula Abdul nunca mais vai esquecer da participação dela como jurada do programa "So you think you can dance". Na noite de segunda-feira, 6, a participante Chi Tahani se apresentou e foi parabenizada pela cantora. A jovem passou mal depois de tantas piruetas que vomitou em cima de Abdul.

Sem graça, Chi pediu desculpas para a jurada. "Está tudo bem, querida. Ninguém havia vomitado assim em mim antes", brincou Paula. Chi se saiu bem para justificar o vômito. "Quando abracei a Paula, ela também me deu um abraço apertado e toda minha alegria foi em cima da jaqueta dela".

Da redação Candidata vomita em jurada em reality show de dança

