Candidata mais votada do Miss Bumbum faz novo ensaio

A representante de Mato Grosso, Aline Bernardes, no concurso Miss Bumbum Brasil 2012 tomou a dianteira na pré-votação. A beldade lidera com 17,1%, seguida por Isis Gomes, do Espírito Santo, com 17,07%, e pela ex-latinete Andressa Urach, que liderava e caiu para 3ª colocação com 16,23%. (Alô, Andressa, quem sabe se com mais um ensaio você não lidere de novo?)

Para celebrar a liderança momentânea, Aline presenteou os internautas com mais um ensaio em que aparece com o corpo pintando com um espartilho roxo.

As votações continuam até 27 de novembro e as 15 primeiras vão participar da próxima fase, em São Paulo, no dia 30.

<GALERIA ID=17751/>

adblock ativo