Candidata ao Miss Bumbum se inspira em socialite americana

A socialite americana Kim Kardashion, dona de um dos corpos mais invejados do show business, serviu de inspiração para um ensaio de Cris Andrade, a representante do Rio Grande do Norte no Miss Bumbum Brasil 2012. "Sempre me achei parecida com ela, sou fã de carteirinha. Acho que se alguém de fora pode julgar corpo e bumbum da brasileira, seria ela", disse Cris. Será que são parecidas mesmo? Ao lado, fotos das duas.

De qualquer forma, ela buscou a inspiração certa, já que Kim é uma das mulheres mais bonitas do mundo. Só faltou mostrar a parte do corpo pela qual será julgada: o bumbum. Mesmo assim, tem subido no ranking da votação. Ela pulou da 21ª colocação para a 14ª. Desta forma, estará entre as 15 candidatas que vão fazer a final em São Paulo, no dia 30 de novembro.

As votações na internet seguem até o dia 27 e Aline Gomes (MT) continua líder, com 14,58%, seguida de perto por Isis Gomes (RS), com 14,54%. Já a ex-latinete Andressa Urach (SC) parece que estacionou mesmo na terceira colocação, com 13,34%.

