Candidata ao Miss Bumbum posa sensual em morro carioca

A candidata Laura Keller, que representa o Paraná no concurso Miss Bumbum Brasil 2012, divulgou nesta sexta-feira, 7, fotos de um ensaio sensual que fez no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro.

Laura Keller, antes de participar do Miss Bumbum, apareceu na mídia como a Mulher Múmia. Com certeza, esta nova versão está bem melhor do que a mumificada.

