Candidata ao Miss Bumbum participa de ensaio sem calcinha

Cibelle Ribeiro, a representante do Ceará no Miss Bumbum Brasil 2012, caprichou em um novo ensaio sensual. Com um vestido laranja, a gata parece que está embalada à vácuo, de tão colada que a roupa ficou. O vestido ressaltou ainda mais os belos atributos de Cibelle, que não usou calcinha no ensaio. "Quando estou com uma roupa muito justa, não uso calcinha para não marcar e, quando uso, elas são bem pequenas e cavadas", explicou Cibelle, que está na 8ª colocação na votação na internet.

A candidata de Mato Grosso, Aline Bernardes, continua em primeiro, com 12,88% dos votos. A segunda colocação tem a novata Laura Keller, do Paraná, que já obteve 12,51%, e a terceira é Isis Gomes, candidata pelo Rio Grande do Sul. A votação para a escolha das 15 finalistas do Miss Bumbum continuam até o dia 27 de novembro. No dia 30, as finalistas se exibem em São Paulo, onde será escolhida a Miss Bumbum Brasil 2012.

