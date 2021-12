Candidata ao Miss Bumbum mostra porque merece ganhar

Em campanha para o Miss Bumbum Brasil 2012, a candidata do Rio Grande do Sul, Isis Gomes, participou de um ensaio de lingerie inspirado na Mulher Maravilha (prestem a atenção nas estrelinhas, igualzinhas ao do uniforme da heroína) para mostrar mais do bumbum de 110 cm e, com isso, conseguir mais votações.

A bela candidata ocupa a terceira colocação no concurso, com 14,24%. A líder ainda é a ex-latinete Andressa Urach, representante de Santa Catarina, com 19,81%, seguida por Aline Bernardes, de Mato Grosso, com 17,33%. As 15 mais votadas vão participar da final em São Paulo, no dia 30 de novembro.

