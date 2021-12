Candidata ao Miss Bumbum exibe tatuagens em ensaio

A representante de Pernambuco no Miss Bumbum 2012, Ana Paula Benevides, exibiu as belas tatuagens do corpaçõ em um ensaio para o site oficial do concurso. De lingerie rosa, o que chamou mais a atenção foi a tatuagem de rosas e símbolos japoneses nas costas e um lacinho na perna.

Com 2,87% dos votos, Ana Paula é a décima colocada no concurso e praticamente está garantida entre as 15 finalistas que podem ser escolhidas até o dia 27 de novembro, quando termina a votação. A líder é Aline Bernardes, representante do Mato Grosso, com 11,92%, seguida por Laura Keller, do Paraná, com 11,85%, e Isis Gomes, do Rio Grande do Sul, com 11,7%. A finalíssima será no dia 30 de novembro, em São Paulo.

