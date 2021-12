Candidata ao Miss Bumbum exibe ótima forma em ensaio

Na 14ª colocação no Miss Bumbum Brasil 2012, a ex-participante do programa Casa Bonita, Katiuska Glesse, caprichou em um ensaio sensual para se garantir entre as 15 finalistas do concurso, que será no dia 30, em São Paulo. Usando um maiô preto, a representante de Alagoas mostrou que é série candidata ao título.

Aline Bernardes, representante do Mato Grosso, continua na liderança do Miss Bumbum Brasil 2012 com 11,66% dos votos, seguida por Laura Keller, do Paraná, com 11,58%, e Isis Gomes, do Rio Grande do Sul, com 11,45%. As votações seguem até o dia 27 de novembro.

