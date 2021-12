Candidata ao Miss Bumbum desaprova uso de silicone

A representante de Goiás no Miss Bumbum Brasil 2012, Ludmila Lopez, desaprovou a atitude de mulheres que colocam silicone no bumbum. "Se o bumbum não for natural, não vale", disse a gata que está na inacreditável 18ª colocação no concurso. Se mantiver esta posição, Ludmila não estará na final, já que apenas as 15 primeiras se classificam. Pelas fotos ao lado, dá para ver que Ludmila merece ir para a final, que vai acontecer no dia 30 de novembro, em São Paulo.

adblock ativo