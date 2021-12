Candidata ao Miss Bumbum capricha em ensaio de lingerie

Na 14ª colocação no Miss Bumbum Brasil 2012, quase na zona de desclassificação, a bela Nuely Alves, representante do Mato Grosso do Sul, resolveu fazer um ensaio de lingerie em São Paulo e tentar conquistar mais votos. Apenas as 15 primeiras vão para a final do dia 30 de novembro, em São Paulo.

A líder atual é Laura Keller, representante do Paraná, com 12,63% dos votos, seguida por Aline Bernardes (MT), com 12,5%, e Isis Gomes (RS), com 11,99%.

