Candidata ao Miss Bumbum, Aline faz ensaio provocante

Representante do Mato Grosso no concurso Miss Bumbum 2012, Aline Bernardes fez um ensaio pra lá de provocante. Nas fotos, ela mostra seu potencial e acredita que pode levar o prêmio. Com roupas bem justas e calcinhas pequenas, a morena foi fotografada por Nelson Miranda, em São Paulo.

