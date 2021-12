Campeã do BBB 13 apresentará programa de culinária

Fernanda Keulla, a vencedora da 13ª edição do Big Brother Brasil (BBB) se prepara para mais uma nova etapa na sua vida. A advogada vai apresentar um programa sobre culinária na Globo Minas, filial da Rede Globo em Minas Gerais, estado onde nasceu.

O programa semanal "Pratos e Panelas" estreia neste sábado, 26, e revela "o que Minas tem de melhor", como contou a loira em entrevista à coluna "Retratos da Vida", do site "Extra".

"O programa revela o que Minas tem de melhor: sua gastronomia e sua hospitalidade. Receberá convidados famosos, donas de casa, nutricionistas e personalidades mineiras para ensinar receitas práticas e bater um papo divertido e com conteúdo", disse.

A ex-BBB também afirmou que ser apresentadora sempre foi um sonho, e que o novo projeto foi fruto de muita dedicação, empenho e oportunidade. Acrescentou, ainda, que tinha curso de oratória na faculdade, e desde a saída do Big Brother vem se preparando para a TV.

"Primeiramente me submeti a uma consultoria de imagem e de estilo, aulas de vídeo e TV, e sessões de fonoaudiologia. Hoje, além de um coach que me dá aulas de locução e apresentação, trabalho junto com meu diretor de imagem e todos da minha equipe, como câmeras, editores e produtores com o intuito de estudar e fazer um atração de qualidade, que além de prazerosa para o telespectador, atenda os padrões de qualidade da Globo", entregou Nanda. "Eu não meço esforços para conquistar meus sonhos", afirmou.

Fernanda, que engatou um namoro com André, companheiro do reality show, contou que o relacionamento continua ótimo, e, como o programa é gravado semanalmente em Belo Horizonte, não vai atrapalhar sua vida com o namorado no Rio de Janeiro, onde moram juntos.

Quanto aos planos futuros, ela mantém os pés no chão e diz ainda ser cedo para falar em um próximo passo: "Agora meu propósito e continuar focando na minha preparação e fazer com que o projeto 'Pratos & Panelas' seja um sucesso", finalizou.

