Camila Rodrigues raspa os cabelos para novela

A atriz Camila Rodrigues raspou os cabelos para encarar uma egípcia na novela "Dez Mandamentos", escrita por Vivian de Oliveira, que estreia na TV Record em 2015.

Ela já havia cortado as madeixas bem curtas, e agora mudou radicalmente o visual para interpretar a personagem Nefertari.

"Foi uma deliciosa mudança. Não sabia o quanto uma personagem pode nos transformar. Fiquei corajosa, forte e desprendida. Me alimento de sentimentos e sensações jamais vividos. Estou muito feliz por me conhecer melhor", contou Camila, em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

