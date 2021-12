Camila Pitanga vai estar na saída do Ilê

A atriz Camila Pitanga já confirmou presença na saída do bloco afro Ilê Aiyê. A global, que é a protagonista da novela Lado a Lado, foi quem entrou em contato com a direção do "mais belo dos belos" para avisar que vai estar no desfile do sábado de Carnaval, segundo a assessoria do Ilê.

O cortejo será iniciado às 20 horas, saindo da sede do bloco, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, em direção ao Plano Inclinado da Liberdade.

