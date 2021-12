Camila Pitanga quer ser mãe novamente

Camila Pitanga quer ser dar um irmãozinho para a filha Antônia, de 6 anos. Em entrevista à revista "Contigo!", ela revelou: "Não tenho preferência por sexo, mas adoraria ter um casal para viver uma história com um menino".

A atriz não assume um relacionamento desde o fim do namoro com o cantor Lucas Santtana, de 44 anos, em 2013. No ano que vem, Camila voltará à TV como protagonista da novela Babilônia, de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga, de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga, no horário das 21 horas da Globo.

adblock ativo