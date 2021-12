Camila Pitanga é estrela de campanha de grife

A reservada e sempre discreta Camila Pitanga é a estrela da nova Campanha de Primavera - Verão 2015 da grife Cantão.

A atriz mostrou que continua bela posando para as lentes do fotógrafo Murilo Meirelles, em uma casa no Alto da Gávea, no Rio de Janeiro.

Camila está fora da TV desde 2012, quando interpretou seu último papel na novela "Lado a Lado". De lá para cá, na Globo, ela fez apenas algumas apresentações do Som Brasil.

adblock ativo