Cameron Diaz quer ser mãe, diz revista

A atriz norte-americana Cameron Diaz, de 42 anos, está tentando engravidar. Um fonte ligada à artista teria falado com a revista americana "US Weekly" e revelou que a loira está dado um tempo do cinema para "ser uma esposa e tentar ter um bebê".

Ainda segundo a fonte, Cameron tem dado prioridade aos momentos em família. "Ela quer ficar em casa e desfrutar de um momento especial da sua vida", contou.

Cameron e músico Benji Madden, de 36 anos, se casaram em janeiro em uma cerimônia discreta, com cem convidados.

