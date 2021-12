Prestes a completar 42 anos e com 40 filmes no currículo, Cameron Diaz encara um desafio no cinema: aparecer nua, pela primeira vez, diante das câmeras. Isto ocorrerá no filme "Sex Tape - Perdido na Nuvem", previsto para estrear no início de agosto, no Brasil.

Em entrevista à revista americana "Esquire", que será lançada em agosto, a atriz falou sobre as cenas com o parceiro de elenco Jason Segel:

"Será a primeira vez, mas o Jason fica pelado também. É apenas parte do papel. Então eu fiz. Quero dizer que vocês vão ver tudo".

O longa conta a história de um casal que se desespera ao perceber o desaparecimento de um vídeo de sexo caseiro que fizeram, e iniciam, então, uma busca pela gravação perdida.

Confira o trailer do filme:

Da Redação Cameron Diaz ficará nua em filme pela primeira vez

