Camarotes investem em festa para a pipoca

Dois camarotes vão investir em estrutura para entreter os foliões que estejam no espaço fechado e na pipoca. São eles: Expresso 2222, na Barra, com a Varanda Elétrica, e o camarote da Skol, em Ondina, que vai inaugurar um palco este ano.

Além desta ação, a cervejaria vai promover, no primeiro dia, na Praça Castro Alves, encontro de trios entre o Chiclete com Banana e o Oito7Nove4. A Skol ainda vai transformar o Hotel Golden Tulip, no Rio Vermelho, em seu quartel-general. Vai rolar muita festa por lá.

