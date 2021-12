Camarote quer baiana como madrinha da festa

O camarote Bar Brahma, na Barra, está querendo apagar a imagem ruim que teve no ano passado. Para isso, investe em uma nova infraestrutura e quer ter ninguém menos que Daniela Mercury como madrinha para abrilhantar o espaço no ano em que se comemora os 30 anos da axé music. Em 2014, quem assumiu o posto foi Claudia Leitte. Apesar da negociação avançada, o assunto ainda é mantido em segredo.

Tanto que a assessoria de comunicação da área vip informou que não poderia comentá-lo. Enquanto a boa nova não é divulgada, Cairê Aoás, diretor geral do camarote, contou à Chame Gente algumas novidades. "O Bar Brahma investiu em um mirante de mil metros quadrados, que irá comportar o espaço de show", afirmou ele, dizendo que a área de serviço ficará na parte de baixo. "A ideia é reduzir a circulação, aumentando o conforto", acrescentou.



Boate vip para depois do desfile



Para não acabar a festa após o fim do desfile dos trios, o camarote aposta em uma boate na parte do mirante. Detalhe: uma cortina será usada para isolar os convidados.



Área elege gata para a folia

Lorena Improta, de 21 anos, foi eleita a gata da Brahma. Moradora de Vilas do Atlântico, ela foi escolhida por ser um exemplo de baladeira.

