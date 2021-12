Camarote celebra 15 carnavais com olho em outras capitais

No ano em que celebra 15 anos, o Camarote Salvador mantém como atração para a abertura do espaço a banda Chiclete com Banana, mesmo o grupo, sem Bell Marques, não tendo mais o mesmo sucessão de outrora. A força de um contrato de 3 anos que termina neste ano, firmado na época em que o Chiclete era o "Chiclete", talvez, explique. Para reforçar a inauguração, o espaço também escalou o grupo Aviões do Forró.

Mas claro que o empreendimento, que é um dos espaços mais cobiçados do Carnaval fechado de Salvador, pensa no futuro, mais exatamente na folia a partir de 2016. Tanto que o camarote já cogita expandir seus braços para fora do Estado. Há possibilidade de a marca ir para outras capitais.

Aqui em Salvador, a continuidade na área onde atualmente monta a gigantesca estrutura ainda é uma incógnita. Isso porque a concessão para uso da praça de Ondina, que pertence à prefeitura, pode não ser renovada.

Segundo a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município, o governo analisa se abrirá ou não licitação para 2016. Tudo só será definido após o final deste Carnaval. É esperar!

