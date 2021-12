Camaleoa, Deborah Secco muda novamente de visual

Para dar continuidade à próxima temporada da série "Louco por Elas", da Rede Globo, a atriz Deborah Secco renovou o visual novamente. Desta vez, ela resolveu cortar as madeixas para viver a personagem Giovana, que terá o cabelo mais curto. O corte foi feito pelo hairstylist Marcos Proença. A nova temporada do seriado será gravada esta semana e deve ir ao ar até o final do ano.

