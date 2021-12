Camaleão e Bell deixam o circuito do Centro em 2015

Quem curtiu o bloco Camaleão e Bell Marques, nos últimos anos, no circuito Osmar (Campo Grande), pode guardar o registro na lembrança. Isso porque, em 2015, a agremiação e o cantor (agora em carreira solo) deixarão o Centro para saírem exclusivamente no circuito Ddô (Barra-Ondina).

Os desfiles do Camaleão ocorrerão no domingo, segunda e terça-feira, sempre às 15h (considerado o horário nobre para o desfile neste circuito). Os abadás já estão à venda no site da Central do Carnaval, ao custo de R$ 2.415,00 (para os três dias).

A saída deles do trajeto mais tradicional de Salvador ocorre um Carnaval após Bell deixar o Chiclete com Banana. Antes, ele comandava o desfile do Camaleão no Centro às terças de Momo.

A mudança pode ter relação justamente com a saída de Bell do Chiclete, já que a empresa Central do Carnaval, que administra a venda do Camaleão (de Bell), é a mesma que gere o do bloco Nana Banana, que ficou com o Chiclete após a separação. A agremiação deve desfilar no Centro. A venda das camisas do Nana, no entanto, ainda não foi iniciada.

A reportagem do Portal A TARDE tentou falar com Joaquim Nery (sócio-diretor da Central do Carnaval), mas ele não pôde falar por estar em viagem. Ninguém da Central também quis comentar a mudança. Por meio da assessoria de comunicação, Bell afirmou que não tem relação com a alteração.

Dois blocos na orla

Com a migração do Camaleão para o Barra-Ondina, Bell terá dois blocos na orla, já que ele puxará também seu mais recente bloco, o Vumbora, usado este ano para lançar a carreira solo do artista.

A volta de Bell ao circuito Osmar, no entanto, só ocorrerá se algum projeto especial só lançado, como o ocorreu com Claudia Leitte este ano, quando ela foi convidada pela prefeitura para sair no Campo Grande.

Para o pesquisador do Carnaval e professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Paulo Miguez, a saída de um bloco tradicional, como o Camaleão, e de Bell do Centro não interfere em nada no decorrer da festa no circuito Osmar.

"Acredito que a saída do Camaleão e de Bell é mais um arranjo do negócio do Carnaval. E isso não mudará a força do Carnaval, já que a festa é maior do que qualquer bloco ou artista", afirmou ele, dizendo que o que fortalece a folia "é o povo baiano".

