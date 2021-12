Caldeirão: Luciano Huck vai entrevistar Madonna

No programa deste sábado, 24, Luciano Huck vai a Miami conversar com Madonna. "Foi a última entrevista até a final da turnê. Há seis meses ela não falava com ninguém. Ela quis nos receber depois do show, cansada, ali no chão do banheiro do hotel. O filho dela, o Rocco, entrou para dar boa noite. É um jeito de ver a Madonna de uma forma que nunca vimos", falou o apresentador do Caldeirão do Huck.

