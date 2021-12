Calça de Claudia Leitte no The Voice pode ser leiloada

Ao que tudo indica, a calça dourada que Claudia Leitte usou durante as chamadas da segunda temporada do reality show musical The Voice Brasil estará no leilão do bazar organizado pela atriz Giovanna Antonelli em prol das organizações da rede Agente Cidadão.

Em seu Instagram, nesta quarta-feira, 6, a atriz compartilhou a imagem da peça e contou: "Olha! Estou 'passada', apaixonada pela calça que a Claudinha Leitte mandou para o leilão do Bazar Giovanna Antonelli. 'Brigadão'! Te amo!" (sic).

A peça 'Conceito', que foi feita pela marca Lança Perfumes exclusivamente para a cantora, é de couro e tem aplicações de correntes douradas.

Claudia é técnica pela segunda vez do reality show musical que, nesta edição, é exibido nas noites de quinta-feira, logo depois da novela "Amor à Vida". "Domingo é um dia em que as pessoas estão na frente da TV. Era um horário nobre também, mas agora temos a novela entregando, porém, é praticamente a mesma coisa", explicou Tiago Leifert, apresentador do programa, durante coletiva de imprensa da estreia realizada no Rio de Janeiro.

O casting de jurados continuou o mesmo: Claudia Leitte, Daniel, Lulu Santos e Carlinhos Brown. A novidade ficou por conta de Miah Melo, que integrava o elenco do Casseta & Planeta, entrando no lugar de Daniele Suzuki. "Estou muito feliz e honrada de entrar para o time do programa. Vou contar um pouco mais da vida desses candidatos", disse a humorista.

adblock ativo