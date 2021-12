Caio Castro teria pedido para jovem abortar o bebê

Carolina Bianchi, a garota que estaria grávida de Caio Castro, revelou em entrevista exclusiva ao colunista Leo Dias que o ator teria pedido para ela abortar o bebê.

"Caio queria que eu abortasse o bebê e eu não quis. Desde que eu desisti da ideia do aborto, ele sumiu. O Caio é egoísta, prepotente, egocêntrico e arrogante. Ele vende a imagem de bom moço, religioso, fala da igreja Bola de Neve, mas nunca colocou os pés lá", contou a moça, que ainda confessou que eles não estão juntos.

A jovem, que é do Ceará, ainda confessou que tem medo de sair de casa, pois não sabe o que pode acontecer contra a sua vida. "Ele está me coagindo e já deixou a entender que não está para brincadeira. O empresário dele, Sandro (Andrade), é louco. Ele é capaz de qualquer coisa pelo Caio. Eu não estou falando com ninguém, não atendo telefone. Só quero ficar tranquila. Eu tenho sentido dores e corro risco de aborto. Eu estou muito triste com Caio agindo assim, fingindo que nem me conhece", desabafa.

Após ela descordar em fazer o aborto, Carolina contou que Caio mudou o discurso dizendo que vai ajudá-la com o bebê: "Caio só disse que não era para eu me preocupar com nada. Ele iria cuidar de tudo e me levar na clínica".

Carolina contou que os primeiros exames que ela fez dão conta que o bebê tem 14 semanas e que está tudo bem com a sua gestação. "Eu fiz um exame só e vi que meu filho estava todo formado, tudo direitinho com ele. Consegui ver o tempo de gestação e até o sexo. A probabilidade de ser menino é grande. O médico disse que tem 90% de chances de ser um menino. Eu fui conversar com o Caio, mas não deu certo. Ele me esculachou. Me pediu para não falar mais com ele e que eu não o procure mais", finaliza a garota.

