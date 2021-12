Caio Castro sai de hotel que colega de elenco está hospedada

O romance do casal Michel e Patrícia de Amor à Vida pode ter ganhado espaço na vida real. As suspeitas ocorrem porque Caio Castro foi visto saindo do mesmo hotel que Maria Casadevall fica hospedada, Hotel Ramada, no Rio de Janeiro, no início da manhã desta quarta-feira, 17, segundo a coluna Retratos da Vida. Caio fica hospedado no Hotel Windsor, na Praia da Barra. Esta é a segunda vez que isso acontece em 15 dias.

Ainda segundo a coluna, Caio teria saído primeiro e, minutos depois, a atriz deixou o hotel. Vale lembrar que tanto um quanto o outro estão descomprometidos. Caio voltou para o time dos solteiros assim que começou a novela.

