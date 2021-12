Caio Castro sai carregado de boate em São Paulo

O ator Caio Castro saiu carregado de uma balada em São Paulo nesta semana, após exagerar na bebida.

De acordo com a colunista do R7 Fabíola Reipert, o galã tomou muita vodca com energético durante uma festa na boate Disco.

Caio teve de ser carregado por alguns amigos ao sair do estabelecimento, às 6h da manhã. Segundo a colunista, ele não tinha condições de ficar em pé.

