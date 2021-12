Caio Castro radicaliza no visual e aparece loiro

Caio Castro surpreende os fãs ao aparecer de barba, cabelo e bigode loiros. Ator postou foto em seu Instagram na madrugada deste sábado, 22, em que aparece com a mudança radical de visual.

Longe da televisão desde o fim da novala 'Amor à Vida', onde interpretou o médico Michel, Caio dá a enteder, pela legenda das fotos, que tudo não passa de uma brincadeira para uma despedida de solteito que ele participou.

"Tbm não sei..... N me pergunte Mtu !!! @rosangelaaraujo queremos lorin platinado ! Da ?", escreveu Caio na legenda da foto.

A blogueira Fabi Santina registrou o momento do ator no salão de beleza: "Olha quem tava no salão participando de uma despedida de solteiro e decidiu ficar loiro?!", escreveu a blogueira.

