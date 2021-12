Caio Castro pega fã que pediu autógrafo nos seios

Uma fã mais animada escolheu um local inusitado para receber um autógrafo do ator Caio Castro, que não se fez de rogado e usou a caneta para atender a solicitação. E olha que o rapaz caprichou no texto, como pode ser visto no registro postado nas redes sociais.

Depois de tanto carinho, segundo os sites de fofoca, eles acabaram juntos em Tóquio, onde a fã, a modelo Mayara Okubo, estava. Mas a relação, pelo visto, não durou muito. Tanto que Caio já foi visto com outra, no Rio de Janeiro, depois que retornou da viagem.

