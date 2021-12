Caio Castro está "grávido" após perder 1ª filha, diz jornal

O ator Caio Castro vai ser pai, de acordo com o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia". A publicação, divulgada nesta quarta-feira, 27, afirma que a estudante de teatro Carolina Caetano Bianchi, está grávida de três meses do ator. Ela aparece nas redes sociais em fotos ao lado de Caio em festas e durante uma viagem a Jericoacoara, no Ceará.

De acordo com o colunista, Caio já teve uma filha, Valentina, que morreu há cerca de 15 dias por conta de uma má-formação. A menina, fruto de um relacionamento do ator com uma amiga chamada Naise, sobreviveu apenas três dias. Léo Dias disse que Caio fez no último domingo, 24, uma tatuagem de uma criança com asas de anjo no pé em homenagem à filha.

A atriz Giovana Lancellotti, que é amiga de Caio Castro, divulgou, no último dia 12 de novembro, uma foto com Naise grávida, em que ela faz referência a morte da filha da amiga.

"Sabe, me deu vontade de escrever pra vc.. De te dizer o quanto tenho orgulho de você, da sua garra, sua coragem, sua maturidade nas horas difíceis.. Te dizer que te amo ainda mais por vc me mostrar a pessoa maravilhosa e iluminada que é. A Valentina foi um presente! Um presente tão grande e tão bom que Deus quis bem pertinho dele! Pra te olhar, te guardar e te iluminar lá do céu como se fosse uma estrelinha! A estrela mais brilhante de toda a noite !! Te amo minha amiga, estarei do seu lado sempre, nas horas boas e ruins, nos momentos de farra e nos de tristeza. Parabéns por ser tão guerreira e me fazer aprender junto com você!"

