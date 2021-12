Caio Castro e Camila Camargo rodam filme em Salvador

Caio Castro e Camila Camargo estão em Salvador para gravar o filme "Travessia", do cineasta baiano João Gabriel.

Os dois formarão o par romântico Júlio e Marina no longa, que ainda traz no elenco o ator Chico Diaz, que viverá Roberto, pai de Júlio, e os baianos Caco Monteiro e Cyria Coentro. Esta será a enfermeira Leila, que se envolverá com o personagem de Chico Diaz.



Pelo Instagram, Camila anunciou sua chegada à capital baiana. A atriz postou uma foto aerea da cidade e citou a personagem na legenda. "Cheguei em Salvador!! Oh terra linda.... Vamo que vamo dar vida a Soteropolitana Marina! ", escreveu.

Já Caio usou o seu perfil no Twitter para explicar seu afastamento do mundo virtual.

Travessia tem previsão de chegar aos cinemas em junho de 2015.

adblock ativo