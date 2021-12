Caio Castro dá carro de presente para Giovanna Lancellotti

O ator Caio Castro deu um carro de presente de aniversário de 21 anos para a amiga inseparável Giovanna Lancellotti.

Segundo o site Ego, apesar de não ter carteira de motorista, a aniversariante ficou emocionada com o mimo, que chegou embalado em um laçarote de fita, diretamente para a festa da atriz. O aniversário da atriz aconteceu na noite desta quarta-feira, 21, em uma casa no bairro do Joá, do Rio de Janeiro.

O modelo do veículo escolhido pelo ator foi o Up, da Volkswagen, motor 1.0, que tem valor estimando em R$ 35 mil.

