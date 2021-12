Caio Blat celebra sete anos de casado com Maria Ribeiro

Caio Blat começou o dia fazendo uma homenagem à mulher, Maria Ribeiro, pelos sete anos de casados. O ator postou fotos do dia da cerimônia do casal, no Instagram, e na legenda declarou: "O dia mais feliz da minha vida, há 7 anos".

Blat ainda fez uma declaração de amor para a esposa ao traduzir a imagem em que aparece sendo abraçado e beijado por Maria. "Meu lugar", escreveu o ator.

O dia mais feliz da minha vida, há 7 anos. Uma foto publicada por Caio Blat (@caio_blat) em Nov 11, 2014 at 5:25 PST

