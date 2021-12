Cafetina diz que assistentes de palco da TV se prostituem

Uma lista com nome de assistentes de palco da TV que se prostituem foi divulgada pelo blog de Leo Dias, do jornal O Dia, nesta quarta-feira, 7. Segundo o jornalista, a tabela de preços dos programas foi enviada por uma cafetina conhecida como Mirley, que alega que as meninas faziam o programa na fazenda dela em Colombo, na Grande Curitiba.

A lista tem legendária Juju Salimeni, a panicat Carol Dias, Luana Kisner, que trabalhou no programa O Melhor do Brasil, e Andressa Urach, que está em A Fazenda 6. A coluna de Leo Dias entrou em contato com André Reginato, empresário de Juju Salimeni. "Isso não tem cabimento. A Juliana não tem tempo nem para fazer os trabalhos que são solicitados. Imagina para fazer programa?! Nossa agenda está fechada até dezembro", disse Reginato, pedindo ao jornalista a lista para processar Mirley.

Já a assessoria de Andressa Urach e de Camila Vernaglia disse apenas que a informação não procede.

adblock ativo