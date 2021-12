Caetano Veloso recebe abraço coletivo de famosos

O baiano Caetano Veloso recebeu um abraço coletivo na noite de domingo, 24, após o fim do show Abraçaço, no Circo Voador. O abraço em Caetano foi dado por Bruno Gagliasso, que divulgou a imagem no Instagram, e outros artistas como Fernanda Rodrigues, Preta Gil, Marcelo Faria, João Vicente Castro e Fernanda Paes Leme.

Caetano vai apresentar o show em Salvador no dia 17 de maio, na Concha Acústica. O valor dos ingressos ainda não foi divulgado.

