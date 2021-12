Caetano Veloso: "Proibir o uso de máscaras é uma violência"

Caetano Veloso fez questão de declarar que é contra a proibição do uso de máscaras em protestos no Brasil. Além de visitar a sede do coletivo de jornalismo Mídia Ninja no Rio de Janiero na noite desta quinta-feira, 5, o cantor e compositor baiano postou uma foto em seu Instagram em que aparece cobrindo o rosto com uma camiseta preta, a exemplo de integrantes do Black Bloc.

Na legenda da foto, que também foi publicada no perfil do Facebook do Mídia Ninja, cuja sigla significa Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação, Caetano pede para que a população proteste no dia 7 de setembro, dia em que se comemora a Independecia do Brasil, contra a medida considerada por alguns anticonstitucional.

"Em favor da paz, no dia 7 de setembro, todos deveriam sair mascarados como no carnaval, respondendo à violência simbólica, sem usar a violência. Proibir o uso de máscaras numa cidade como o Rio de Janeiro é uma violência simbólica", Caetano Veloso. #caetanoveloso #caetano #midianinja #ninja #blackbloc", escreveu o artista.

O Mídia Ninja ficou conhecido por fotografar, filmar e transmitir pela internet as manifestações ocorridas nas ruas do país durante os últimos meses.

No perfil do Facebook, o Black Bloc se define como "nome dado a uma estratégia de manifestação e protesto anarquista, na qual grupos de afinidade mascarados e vestidos de negro se reúnem com objetivo de protestar em manifestações anti-globalização e/ou anti-capitalistas, conferências de representacionistas entre outras ocasiões, utilizando a propaganda pela ação para questionar o sistema vigente."

